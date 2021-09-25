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27 сентября в Армении будет объявлена Минута молчания

27 сентября в Армении будет объявлена Минута молчания

27 сентября в 11:00 часов  в Республике Армения будет объявлена Минута молчания - в память о сынах армянского народа, погибших в ходе 44-дневной войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха в 2020 году. 

Об этом  Арменпресс сообщили в Управлении информации и общественных связей правительства РА.


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