27 сентября в Армении будет объявлена Минута молчания

27 сентября в 11:00 часов в Республике Армения будет объявлена Минута молчания - в память о сынах армянского народа, погибших в ходе 44-дневной войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха в 2020 году.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении информации и общественных связей правительства РА.