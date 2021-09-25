27 сентября в Армении будет объявлена Минута молчания
27 сентября в 11:00 часов в Республике Армения будет объявлена Минута молчания - в память о сынах армянского народа, погибших в ходе 44-дневной войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха в 2020 году.
Об этом Арменпресс сообщили в Управлении информации и общественных связей правительства РА.
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