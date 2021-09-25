Оппозиционные фракции НС Армении будут последовательно использовать инструментарий обращения в КС

Оппозиционные фракции Национального Собрания Армении будут продолжать максимально широко использовать инструменты обращения в Конституционный суд.

В ходе дискуссии, инициированной со стороны фракций НС «Айастан» и «Честь имею» по поводу рассмотрения правовых документов, которые вызывают проблемы относительно их конституциональности, а также представления их в Конституционный суд, член фракции «Айастан» Арам Вардеванян отметил, что профессиональное сообщество достаточно активно в отношении различных правовых вопросов, и оппозиционная фракция попытается стать мостом в этом процессе.

«Оппозиционные фракции стараются максимально использовать инструментарий обращения в Конституционный суд. За этот период в Конституционный суд подано 6 заявлений. Что касается последних двух, можно сказать, что профессиональное сообщество было очень активным. Одно из них касалось предельного возраста для члена Высшего судебного совета, не являющегося судьей. Другое - это вопрос выполнения известного приказа о вакцинации против коронавируса (ред. - приказ министра здравоохранения РА), на основании которого на граждан возлагается дополнительная финансовая нагрузка. Подано заявление в Конституционный суд», - как передает Арменпресс, сказал Арам Вардеванян.

По его словам, очевидно, что есть много других вопросов, в связи с чем они могут быть последовательными и послужить мостом для передачи в кратчайшие сроки в Конституционный суд проблемы, возникшей в профессиональном сообществе.

По словам правозащитника Рубена Меликяна, дискуссия, организованная оппозиционными фракциями, является весьма полезной мерой - для обеспечения связи парламентской оппозиции с профессиональными, особенно юридическими кругами.

«Раньше мы постоянно просили парламентскую оппозицию использовать этот инструмент для обращения в Конституционный суд, но теперь мы видим, что подано уже 6-е заявление. Этот инструмент возможен, независимо от того, насколько мы доверяем конституционному правосудию, он определенно может быть эффективен с разных точек зрения. В частности, как с точки зрения определенности в постановке вопросов, так и координации практики», - сказал Рубен Меликян.