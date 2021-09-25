Посольство Ирана подчеркнуло двойную важность гарантии передвижения по дороге Капан-Горис

В связи с соглашениями о новых демаркациях на территории Сюника, необходимостью гарантировать движение по дороге Капан-Горис, усилия по регулированию транспорта стали вдвойне важными как для Исламской Республики Иран, так и для Республики Армения.

Об этом заявили в посольстве Исламской Республики Иран (IRI) в Армении в ответ на запрос Арменпресс, комментируя препятствия, созданные азербайджанцами для иранских водителей на подконтрольных им отрезках на трассе Капан-Горис.

В посольстве Ирана также заявили, что разъяснения официальных лиц Армении вселяют большие надежды на быстрое развитие альтернативной ветви межгосударственной дороги, которая проходит через Татев. Иран надеется, что в ближайшее время мы увидим открытие дороги с безопасной инфраструктурой. В то же время иранская сторона ожидает, что до начала эксплуатации альтернативной дороги нынешний маршрут будет действовать в обычном режиме.

Ниже мы представляем беседу Арменпресс и Посольства Ирана.

Вопрос: Согласно официальному заявлению, 22 сентября Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирана в Армении Аббас Бадахшан Зохури во время встречи с Секретарем Совета Безопасности Армении Арменом Григоряном сослался на препятствия, создаваемые Азербайджаном на участке Капан-Горис межгосударственной автомагистрали с конца августа 2010 года, выразив озабоченность по поводу использования инфраструктуры, соединяющей Иран с Арменией. Какую информацию Вы можете предоставить о ходе действий, предпринятых для решения этих вопросов, об обсуждениях этого вопроса с армянской, особенно с азербайджанской стороной? Продолжает ли Азербайджан чинить препятствия иранским водителям на трассе Капан-Горис?

Ответ: В последние месяцы посольство, консультируясь с соответствующими органами Республики Армения, пыталось оценить особое состояние дороги Горис-Капан, перспективы ее эксплуатации и различные аспекты, связанные с транзитом пассажиров и товаров по этой дороге и возможному другому маршруту. Нет сомнений в том, что до настоящего времени эта дорога была основным маршрутом для продолжения торговли между двумя странами, передвижения граждан обеих стран. Однако в результате недавних новых соглашений о демаркации в Сюнике необходимость гарантировать движение и усилия по регулированию транспортных перевозок стали вдвойне важны как для Исламской Республики Иран, так и для Армении.

Мы верим, что безопасность сухопутного дорожного движения в Армении, независимо от ее положительного влияния на текущий уровень коммуникации, может дать стабильную картину региона бизнесменам и инвесторам региона и двух стран, направить их - при планировании своей экономической деятельности, а также повысить уровень взаимодействия. К тому же, безопасность этой двусторонней дороги может продемонстрировать надежную позицию Армении в продвижении крупных инфраструктурных проектов в регионе. Несомненно: то, что предлагалось в последние месяцы в качестве цели - снятие блокады транспортных маршрутов в регионе, в этом формате также остается актуальным.

Вопрос: Как, по Вашему мнению, принципиально может быть решена проблема дороги, соединяющей Иран с Арменией? Есть ли у Вас какие-нибудь предложения по этому поводу?

Ответ: Во время последней встречи Посла Исламской Республики Иран и г-на Армена Григоряна обсуждались особая ситуация на дороге Горис-Капан и необычная операция, проведенная только для сбора пошлин с иранских грузовиков, а также текущие программы и инициативы. Разъяснения официальных лиц Армении вселяют большие надежды на скорое развитие альтернативного Татевского маршрута, и мы надеемся, что в ближайшем будущем мы станем свидетелями открытия дороги с безопасной инфраструктурой.

Конечно, Исламская Республика Иран ожидает, что до открытия альтернативной дороги, движение по нынешней дороге будет продолжаться в обычном режиме. По разным поводам эти соображения неоднократно поднимались у официальных лиц Армении. В то же время, кроме должного внимания и консультаций правительства Армении со своими партнерами, этот вопрос требует усилий других сторон. Поэтому параллельно с выражением ожиданий Исламской Республики Иран вместе с властями Армении, отдельные исследования ведутся и с другими сторонами, в том числе с официальными лицами Азербайджана.

Вопрос: Видите ли Вы какой-то политический контекст в действиях Азербайджана с учетом недавно опубликованной в азербайджанской прессе информации о том, что иранцы перевозят товары в Республику Арцах?

Ответ: На двустороннем уровне, в целях развития программ сотрудничества, между двумя странами достигнута договоренность о создании совместной комиссии по экономическому сотрудничеству, которая, мы надеемся, в ближайшее время будет реализована. К счастью, в рамках саммита в Душанбе между президентами двух стран состоялись конструктивные переговоры, и уже есть широкая программа совместного сотрудничества.

22 сентября секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Иран в Армении Аббаса Бадахшана Зохури. Согласно официальному заявлению, посол Зохури выразил озабоченность по поводу использования инфраструктуры, соединяющей Иран с Арменией, а Армен Григорян подчеркнул, что Армения осознает чувствительность этого вопроса для своих иранских коллег, и также придает важность скорейшему решению этого вопроса.

Вице-премьер Мгер Григорян сообщил журналистам 17 сентября, что правительство Армении прилагает все усилия для решения проблем, связанных с участком Горис-Капан межгосударственной дороги, а также для улучшения объездной дороги через Татев и поиска альтернативных решений.

12 сентября СНБ РА сообщила, что полиция Азербайджанской Республики в районе поселка Воротан на межгосударственной дороге - на отрезке, который после войны перешел под контроль вооруженных сил Азербайджана, останавливает и проверяет документы водителей и грузовые документы грузовых автомобилей с иранскими номерами. Иранские водители сообщили СМИ, что на дороге Горис-Капан азербайджанцы требуют от них денег.

В связи с этим в посольстве Ирана в Армении заявили, что устранение блокпостов стоит на повестке дня Ирана.

Арам Саркисян