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Сасун Хачатрян подал в суд на газету "Жоговурд"

Сасун Хачатрян подал в суд на газету "Жоговурд"

Бывший руководитель Специальной следственной службы РА, председатель Антикоррупционного комитета РА Сасун Хачатрян подал в суд на газету "Жоговурд" с требованием опровергнуть порочащую его информацию и конфисковать 2 млн драмов. 

Об этом  Арменпресс сообщили из судебной информационной системы  Datalex. 

Две недели назад в газете «Жоговурд» была опубликована  статья «У Сасуна Хачатряна есть квартира в Москве.  Он подписал себе обвинительное заключение», сообщив, что у главы Специальной следственной службы РА Сасуна Хачатряна есть квартира в Москве - «много квартир, машин и другой недвижимости», которые зарегистрированы на имена других лиц. 

В ответ Специальная следственная служба РА опубликовала опровержение, обвинив СМИ в клевете и распространении дезинформации, указав при этом, что, если указанная информация не будет опровергнута СМИ, в суд будет подан иск с таким заявлением.   

Согласно данным, опубликованным в судебной информационной системе  Datalex, иск против газеты "Жоговурд" 24 сентября уже подан в суд первой инстанции Еревана - с требованием публичного опровержения клеветнической информации,  возмещения ущерба, нанесенного чести и достоинству гражданина. 

По сведениям Арменпресс, в случае удовлетворения иска Сасун Хачатрян намерен направить требуемые от СМИ 2 млн драмов на благотворительность - Центру реабилитации раненых и инвалидов.


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