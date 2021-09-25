Бывший руководитель Специальной следственной службы РА, председатель Антикоррупционного комитета РА Сасун Хачатрян подал в суд на газету "Жоговурд" с требованием опровергнуть порочащую его информацию и конфисковать 2 млн драмов.

Об этом Арменпресс сообщили из судебной информационной системы Datalex.

Две недели назад в газете «Жоговурд» была опубликована статья «У Сасуна Хачатряна есть квартира в Москве. Он подписал себе обвинительное заключение», сообщив, что у главы Специальной следственной службы РА Сасуна Хачатряна есть квартира в Москве - «много квартир, машин и другой недвижимости», которые зарегистрированы на имена других лиц.

В ответ Специальная следственная служба РА опубликовала опровержение, обвинив СМИ в клевете и распространении дезинформации, указав при этом, что, если указанная информация не будет опровергнута СМИ, в суд будет подан иск с таким заявлением.

Согласно данным, опубликованным в судебной информационной системе Datalex, иск против газеты "Жоговурд" 24 сентября уже подан в суд первой инстанции Еревана - с требованием публичного опровержения клеветнической информации, возмещения ущерба, нанесенного чести и достоинству гражданина.

По сведениям Арменпресс, в случае удовлетворения иска Сасун Хачатрян намерен направить требуемые от СМИ 2 млн драмов на благотворительность - Центру реабилитации раненых и инвалидов.