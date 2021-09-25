От французского Шамони до армянского Дилижана. III Армянский саммит мыслей в состоится в октябре

Недавний «Саммит мысли», состоявшийся в Шамони (Франция), собрал действующих и бывших официальных лиц из разных стран, известных политических, экономических, научных деятелей, представителей культурных и деловых кругов, а также руководителей международных аналитических центров.

В Summit of Minds принял участие Президент Республики Армения Армен Саргсян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения, «Саммит мыслей» является уникальной площадкой для обмена идеями, знаниями и опытом, основными целями которой являются представление новых идей по важным вопросам.

Эта престижная международная конференция, традиционно проводимая во французском городе Шамони, в 2019 году состоялась в Армении - в Дилижане. Впервые в своей истории Summit of Minds прошел за пределами Шамони. Исключительная договоренность о его организации была достигнута в сентябре 2018 года, когда президент Республики Армения Армен Саргсян участвовал в Summit of Minds в качестве основного докладчика.

Конференция в Дилижане называлась «Армянский саммит мыслей», сегодня она уже стала уникальным армянским брендом.

Еще в 2019 году Шамони выразил желание установить более глубокие дружеские отношения с Дилижаном. Шамони - классический пример того, как небольшой город может быть таким успешным. Шамони меньше, чем Дилижан, с населением менее 10 000 человек и принимает 5 миллионов туристов в год - от любителей лыжного спорта до участников культурных мероприятий и конференций.

И в Шамони, и в Дилижане прекрасная природа, чистый воздух, экологически чистая среда. Имея четкое видение развития, стратегии и программы, Дилижан также имеет все возможности стать туристическим центром, культурным, интеллектуальным, туристическим городом. Дружба Дилижана и Шамони принесет в Армению не только мысли и идеи, но и опыт, деловые отношения, международное партнерство.

Президент Армен Саргсян пригласил участников дискуссий в Шамони на III Армянский саммит мыслей, запланированный на 23-24 октября в Дилижане, который является уникальной возможностью с точки зрения презентации потенциала Армении, развития новых сфер сотрудничества и установления деловых связей.