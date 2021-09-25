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На турнире по фигурному катанию в Германии представляющая РА пара Карапетян- Сенекал на 3 месте

На турнире по фигурному катанию в Германии представляющая РА пара Карапетян- Сенекал на 3 месте

Пара Тина Карапетян-Симон Прюлкс Сенекал, представляющая Армению, заняла третье место в короткой программе рейтингового турнира Nebelhorn Tropy (фигурное катание) 2021 в немецком Оберсторфе. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство образования, науки, культуры и спорта РА.


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