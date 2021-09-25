На турнире по фигурному катанию в Германии представляющая РА пара Карапетян- Сенекал на 3 месте



Пара Тина Карапетян-Симон Прюлкс Сенекал, представляющая Армению, заняла третье место в короткой программе рейтингового турнира Nebelhorn Tropy (фигурное катание) 2021 в немецком Оберсторфе. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство образования, науки, культуры и спорта РА.