На территории национального парка «Аревик» возобновлены работы по пожаротушению

25 сентября на территории национального парка «Аревик» возобновились работы по пожаротушению.

Как передает Арменпресс, согласно сообщению Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, в работах принимают участие 70 спасателей и 20 сотрудников ГНКО биосферного заповедника "Зангезур".

На месте находится заместитель директора Спасательной службы Республики Армения, полковник Тигран Петросян.

Из-за темноты работы по тушению пожаров временно остановлены․ На дежурстве находились сотрудники ГНКО биосферного заповедника «Зангезур».