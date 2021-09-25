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На территории национального парка «Аревик» возобновлены работы по пожаротушению

На территории национального парка «Аревик» возобновлены работы по пожаротушению

25 сентября на территории национального парка «Аревик» возобновились работы по пожаротушению.  

Как  передает Арменпресс, согласно сообщению Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, в работах принимают участие 70 спасателей и 20 сотрудников ГНКО биосферного заповедника "Зангезур". 

На месте находится заместитель директора Спасательной службы  Республики Армения, полковник Тигран Петросян. 

Из-за темноты работы по тушению пожаров временно остановлены․ На дежурстве находились  сотрудники ГНКО биосферного заповедника «Зангезур».


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