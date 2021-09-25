Глава МИД Армении встретился со специальным советником Генсека ООН по предотвращению геноцида

24 сентября министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, находящийся в Нью-Йорке для участия в 76-й сессии Генассамблеи ООН, встретился со специальным советником генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по предупреждению геноцида Алисой Вайриму Ндериту.

Как передает Арменпресс, Министерство иностранных дел Республики Армения сообщает, что, подчеркивая ключевую роль Управления ООН по предупреждению геноцида, а также в борьбе с разжиганием ненависти и дискриминации, стороны выразили готовность к дальнейшему развитию общих ценностей и тесного сотрудничества, основанного на общих принципах и ценностях.

Касаясь грубых нарушений Азербайджаном международного гуманитарного права во время агрессии, а такжедействий, направленных на деарменизацию Арцаха, министр иностранных дел подчеркнул необходимость надлежащего международного ответа на эти преступления, а также укрепления механизмов предотвращения таких действий.