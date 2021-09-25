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Мирзоян подчеркнул императив безоговорочной репатриации армянских военнопленных и заложников

Мирзоян подчеркнул императив безоговорочной репатриации армянских военнопленных и заложников

24 сентября в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Жозепом Боррелем. 

Как сообщили Арменпресс в Министерстве иностранных дел Республики Армения, собеседники выразили удовлетворение динамичным развитием партнерства Армения-ЕС. 

Были затронуты вопросы эффективного выполнения Соглашения о всеобъемлющем расширенном партнерстве Армения-ЕС, а также вопросы, связанные с предстоящим саммитом Восточного партнерства. 

Стороны также обменялись мнениями по вопросам региональной стабильности и безопасности. В контексте решения гуманитарных вопросов, возникших после 44-дневной войны, Арарат Мирзоян подчеркнул императив безоговорочной репатриации армянских военнопленных и гражданских заложников в Азербайджан и недопустимость политизации этого вопроса.  

В ходе встречи была подчеркнута необходимость практического и всеобъемлющего урегулирования процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ. 

Стороны подчеркнули важность усилий для обеспечения деэскалации, безопасности и стабильности в регионе.


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