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Сопредседатели МГ приветствовали первую после войны встречу министров ИД Армении и Азербайджана

Сопредседатели МГ приветствовали первую после войны встречу министров ИД Армении и Азербайджана

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию Игорь Ховаев (Россия), Стефан Висконти (Франция), Эндрю Шофер (США)   распространили заявление о первой с ноября 2020 года встрече глав МИД Армении и Азербайджана.

  Арменпресс представляет заявление полностью. 

«В рамках общих прений на 76-й сессии Генассамблеи ООН сопредседатели Минской группы провели отдельные встречи в Нью-Йорке с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.   Во встречах также принял участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик. 

Сопредседатели и министры иностранных дел обсудили широкий круг нерешенных вопросов между Арменией и Азербайджаном. Сопредседатели предложили конкретные целевые меры по деэскалации ситуации, а также возможные дальнейшие шаги. Сопредседатели заявили о своей неизменной решительной поддержке всего комплекса необходимых действий и шагов, предпринятых Личным представителем Действующего председателя ОБСЕ и его командой. 

24 сентября сопредседатели и Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ встретились с заместителем Генерального секретаря ООН по политическим вопросам и миростроительству Розмари Дикарло и Действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Анн Линде, представив им  свои  усилия  за последний год, включая последние развития. 

Сопредседатели приветствуют первую встречу министров иностранных дел двух стран с ноября 2020 года как знак решимости двух стран возобновить мирный процесс посредством прямого диалога, направленного на обеспечение безопасности, стабильности и процветания в регионе.  Сопредседатели подтверждают свою приверженность продолжению работы со сторонами в соответствии с их мандатом - для поиска всеобъемлющих решений всех других вопросов, которые связаны с нагорно-карабахским конфликтом  и  являются следствием».


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