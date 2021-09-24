Пашинян заявил в своей речи в ООН о готовности к конструктивному диалогу со странами региона

Армения готова к конструктивному диалогу, который должен привести к установлению прочного и длительного мира в регионе. Как сообщает Арменпресс, об этом премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян отметил в своей речи на общих прениях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

«В связи с этим предлагаем без промедления завершить процесс возвращения заложников и других удерживаемых лиц. Также необходимо возобновить процесс мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ», - сказал премьер.

По его словам, нет сомнений в том, что ситуация, сложившаяся вследствие применения силы, не может получить легитимность с точки зрения международного права.

«Право народа Арцаха на самоопределение не может быть приостановлено посредством силы; конфликт не может считаться разрешенным с помощью силы. Нагорно-карабахский конфликт ожидает справедливого урегулирования. Об этом свидетельствуют заявления стран-сопредседателей, в которых подчеркивается необходимость возобновления переговорного процесса на основе известных принципов.

Считаем также, что контакты при посредничестве сопредседателей позволят сторонам найти точки соприкосновения, откроют площадку для поиска ответов на многие сложные вопросы.

Далее идет вопрос демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы. Должен с сожалением констатировать, что сложно представить процесс демаркации границы, в условиях, когда на армяно-азербайджанской границе почти каждый день слышны выстрелы, происходят различные провокации, в условиях, когда подразделения вооруженных сил Азербайджана 12 мая на участке Сотк-Хознавар вторглись на суверенную территорию Республики Армения. Чтобы выйти из этой ситуации, мы предложили следующие действия: в указанном участке вооруженные силы как Армении, так и Азербайджана зеркально отводятся от границы, унаследованной от советских времен, международные наблюдатели размещаются вдоль этой границы и под международной эгидой мы начинаем работы по делимитации и демаркации. Мы готовы реализовать это предложение в любой момент», - заключил Пашинян.