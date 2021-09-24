Сегодня ни один армянин не живет и не может жить на территориях, находящихся под контролем Азербайджана: Пашинян

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян в своей речи на общих прениях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций коснулся многочисленных грубых нарушений международных норм со стороны азербайджанских вооруженных сил в ходе 44-дневной войны.

«Осенью 2020 года Нагорный Карабах подвергся агрессии. Война, продолжавшаяся сорок четыре дня, унесла жизни нескольких тысяч человек. Десятки тысяч жителей Нагорного Карабаха были вынуждены покинуть свои дома. Агрессия сопровождалась многочисленными грубыми нарушениями международных норм со стороны азербайджанских вооруженных сил, включая преднамеренные атаки на мирных жителей и жизненно важные объекты инфраструктуры, внесудебные казни военнопленных, пытки и многие другие задокументированные преступления. В результате этих действий на тех участках Нагорного Карабаха, которые перешли под контроль Азербайджана, армянский народ подвергся полной этнической чистке. К сожалению, международное сообщество и здесь не смогло предотвратить массовые преступления. Сегодня ни один армянин не живет и практически не может жить на территориях, находящихся под контролем Азербайджана», - как сообщает Арменпресс, отметил Пашинян.

Он напомнил, что благодаря посредническим усилиям Российской Федерации кровопролитие удалось остановить.

«9 ноября было подписано трехстороннее заявление о прекращении огня. В Нагорном Карабахе размещены миротворческие силы Российской Федерации, которые сегодня являются гарантом стабильности и безопасности», - добавил Пашинян.