В своем выступлении в ООН премьер подчеркнул важность открытия региональных коммуникаций 

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян в своей речи на общих прениях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций коснулся вопроса открытия региональных коммуникаций и подчеркнул, что в результате страны региона будут связаны между собой транспортными артериями.

«В этом смысле считаю чрезвычайно важным открытие региональных коммуникаций, о чем говорится в 9-м пункте трехстороннего заявления, подписанного президентом Российской Федерации, президентом Азербайджана и премьер-министром Армении от 9 ноября 2020 года, и в заявлении от 11 января 2021 года.

Результатом решения этой важнейшей задачи станет то, что страны региона будут связаны между собой транспортными артериями. Будет создана возможность для установления экономических связей, что является одной из важных предпосылок для мирного развития», - как сообщает Арменпресс, отметил Пашинян.

По его словам, исследуя тему открытия дорог, обнаружили, что есть варианты, которые нацелены на достижение региональной изоляции и враждебности, но есть также варианты, которые подчеркивают региональную взаимосвязанность и могут помочь шаг за шагом преодолеть проблему враждебности.

«Мы сторонники последнего варианта», - подчеркнул Пашинян.

По его словам, если откроется также железная дорога, соединяющая Турцию с Арменией, тема открытия региональных коммуникаций будет иметь более широкий размах.