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Глава МИД Армении на встрече с главой МККК поднял вопрос о немедленном освобождении армянских пленных 

Глава МИД Армении на встрече с главой МККК поднял вопрос о немедленном освобождении армянских пленных 

На полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел встречу с председателем Международного комитета Красного Креста (МККК) Питером Маурером.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Арарат Мирзоян отметил, что придает важность деятельности МККК в Армении и Арцахе.

Глава МККК, в свою очередь, проинформировал о проделанной организацией работе.

В ходе беседы глава МИД Армении коснулся последствий агрессии, развязанной Азербайджаном против Арцаха, грубых нарушений прав человека, международного гуманитарного права со стороны Азербайджана, вопроса о немедленном освобождении армянских пленных без предварительных условий.

Министр отметил, что Азербайджан в нарушение положений Женевской конвенции и трехстороннего заявления от 9 ноября продолжает скрывать реальное количество пленных и места их содержания, создавая искусственные препятствия для их возвращение путем политизации гуманитарных вопросов.

Арарат Мирзоян также отметил, что международные организации не должны создавать в Арцахе никаких искусственных препятствий для реализации гуманитарной миссии.


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