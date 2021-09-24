Глава МИД Армении на встрече с главой МККК поднял вопрос о немедленном освобождении армянских пленных 

На полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел встречу с председателем Международного комитета Красного Креста (МККК) Питером Маурером.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Арарат Мирзоян отметил, что придает важность деятельности МККК в Армении и Арцахе.

Глава МККК, в свою очередь, проинформировал о проделанной организацией работе.

В ходе беседы глава МИД Армении коснулся последствий агрессии, развязанной Азербайджаном против Арцаха, грубых нарушений прав человека, международного гуманитарного права со стороны Азербайджана, вопроса о немедленном освобождении армянских пленных без предварительных условий.

Министр отметил, что Азербайджан в нарушение положений Женевской конвенции и трехстороннего заявления от 9 ноября продолжает скрывать реальное количество пленных и места их содержания, создавая искусственные препятствия для их возвращение путем политизации гуманитарных вопросов.

Арарат Мирзоян также отметил, что международные организации не должны создавать в Арцахе никаких искусственных препятствий для реализации гуманитарной миссии.