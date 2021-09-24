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Министр обороны Армении и посол Великобритании обсудили вопросы региональной безопасности

Министр обороны Армении и посол Великобритании обсудили вопросы региональной безопасности

Министр обороны Армении Аршак Карапетян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Соединенного Королевства в Республике Армения Джона Галлагера.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в ходе встречи были обсуждены вопросы региональной безопасности. Министр обороны представил пограничную ситуацию, отметив действия Азербайджана по дестабилизации ситуации.

Посол Галлагер отметил, что Соединенное Королевство поддерживает долгосрочные инициативы мира и стабильности в регионе и будет продолжать работать в этом направлении.

Были также обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в сфере обороны. Стороны выразили готовность продолжить действенные программы, по возможности инициируя новые направления сотрудничества.


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