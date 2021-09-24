Азербайджан систематически борется с армянскими культурными ценностями в Арцахе: защитник прав человека Арцаха

Яростная борьба с государственными символами Республики Арцах - еще одно проявление ксенофобского поведения властей Азербайджана по отношению к армянам. Как сообщает Арменпресс, об этом написал на своей странице в Facebook защитник прав человека Арцаха Гегам Степанян.

Защитник прав человека Арцаха напомнил, что случай чистки ножами символов государственности Арцаха с автобуса, перевозившего несовершеннолетних по дороге Горис-Капан, требования убрать флаг Арцаха с различных населенных пунктов и зданий являются яркими примерами нетерпимости азербайджанцев к проживающим в Арцахе армянам.

«Мы должны помнить, что символы государственности Арцаха являются неотъемлемой частью наших культурных ценностей, поэтому нетерпимость к ним является еще одним доказательством того, что Азербайджан систематически борется с армянскими культурными ценностями в Арцахе.

Символы государственности - это символы права народа Арцаха жить на своей Родине, на сохранение своей идентичности, на самоопределение, и любое посягательство против этого направлено против достоинства нашего народа и общей системы прав», - написал Гегам Степанян.