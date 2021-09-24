В Антикоррупционном комитете будет 30 вакансий: парламент принял законопроект
18:48, 24 Сентябрь, 2021
На внеочередном заседании парламента 24 сентября обсужден и принят во втором чтении законодательный пакет, предусматривающий внесение изменений и дополнений в закон «Об Антикоррупционном комитете» и другие прилагаемые законы, предложенный депутатами фракции «Гражданский договор» В.Овакимяном и В.Варданяном.
Как сообщает Арменпресс, законопроектом предлагается увеличить количество лиц, временно занимающих 20 автономных вакансий в комитете, еще на 10, что на начальном этапе работы комитета будет способствовать эффективности расследований коррупционных преступлений.
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