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В Антикоррупционном комитете будет 30 вакансий: парламент принял законопроект

В Антикоррупционном комитете будет 30 вакансий: парламент принял законопроект

На внеочередном заседании парламента 24 сентября обсужден и принят во втором чтении законодательный пакет, предусматривающий внесение изменений и дополнений в закон «Об Антикоррупционном комитете» и другие прилагаемые законы, предложенный депутатами фракции «Гражданский договор» В.Овакимяном и В.Варданяном.

Как сообщает Арменпресс, законопроектом предлагается увеличить количество лиц, временно занимающих 20 автономных вакансий в комитете, еще на 10, что на начальном этапе работы комитета будет способствовать эффективности расследований коррупционных преступлений.


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