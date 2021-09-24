Национальное Собрание приняло проект по укрупнению общин
18:38, 24 Сентябрь, 2021
Национальное Собрание одобрило во втором чтении проект по укрупнению общин. Как сообщает Арменпресс, внесенный правительством законопроект предлагает объединить 441 общину Армении в 37 общинных кластеров.
В результате укрупнения общин муниципалитеты не будут закрыты, в муниципалитете будут работать как минимум 2 сотрудника.
За законопроект проголосовали 63 депутата, против - 0, воздержались - 0.
Депутаты фракций «Армения» и «Честь имею» в голосовании не участвовали.
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