Время в Ереване: 11:07:36,   24 Сентябрь

Национальное Собрание приняло проект по укрупнению общин

Национальное Собрание приняло проект по укрупнению общин

Национальное Собрание одобрило во втором чтении проект по укрупнению общин. Как сообщает Арменпресс, внесенный правительством законопроект предлагает объединить 441 общину Армении в 37 общинных кластеров.

В результате укрупнения общин муниципалитеты не будут закрыты, в муниципалитете будут работать как минимум 2 сотрудника.

За законопроект проголосовали 63 депутата, против - 0, воздержались - 0.

Депутаты фракций «Армения» и «Честь имею» в голосовании не участвовали.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]