В Армении выпал первый снег. Как сообщает Арменпресс, заместитель директора метеорологической службы Гидрометцентра МЧС Армении Гагик Суренян опубликовал видео с Арагаца.

«Первый снег на Арагаце», - написал Суренян на своей странице в Facebook.