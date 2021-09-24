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В Армении выпал первый снег

В Армении выпал первый снег

В Армении выпал первый снег. Как сообщает Арменпресс, заместитель директора  метеорологической службы Гидрометцентра МЧС Армении Гагик Суренян опубликовал видео с Арагаца.

«Первый снег на Арагаце», - написал Суренян на своей странице в Facebook.


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