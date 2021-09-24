Индийская компания согласовала производство собственной вакцины от COVID-19

Индийская фармацевтическая фирма Cadila Healthcare подписала соглашение о производстве своей вакцины от коронавируса ZyCoV-D с индийской компанией по производству лекарств Shilpa Medicare.

ZyCoV-D - первая в мире ДНК-вакцина против коронавируса, использующая часть генетического материала самого вируса. Вакцина показала эффективность 66,6% против симптоматических случаев COVID и 100% при умеренном заболевании,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Компания передаст технологию ZyCoV-D компании Shilpa Biologicals Pvt Ltd. В соответствии с соглашением Shilpa Biologicals Pvt Ltd будет отвечать за производство лекарственного вещества вакцины, в то время как компания отвечает за наполнение, упаковку, распространение и маркетинг вакцины на своих территориях сбыта", - говорится в сообщении Cadila Healthcare.

Трехдозная вакцина ZyCoV-D стала пятой разрешенной в Индии и первой, которую можно применять для вакцинирования подростков старше 12 лет. Помимо ZyCoV-D в Индии одобрены местный вариант "оксфордской" вакцины от AstraZeneca под названием Covieshield, индийская Covaxin, российская вакцина "Спутник V" и американская вакцина, производимая компанией Moderna.