Намерены полностью реализовать процесс реформирования полиции: под председательством премьера состоялось совещание

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось очередное заседание Координационного совета по реформе полиции.

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Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян отметил, что деятельность совета достигла определенной вехи в том смысле, что патрульная полиция уже стала реальностью в Республике Армения. “ Это серьезное изменение в жизни нашей республики. Мы видим, что этот процесс продолжается беспребойно. В настоящее время идет процесс введения патрульной полиции в Ширакской и Лорийской областях.

Конечно, за это время возникли некоторые проблемы, которые необходимо обсудить, чтобы сделать процесс более эффективным, и работа Патрульной полиции также стала более эффективной. Должен подчеркнуть также, что реформа или введение патрульной полиции - очень важный процесс, но это не единственный компонент реформы полиции, и мы намерены полностью реализовать этот процесс”, - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр подчеркнул важность фиксации существующих проблем и их решения в результате слаженной работы.

Перейдя к вопросам повестки дня, Совет обсудил работу, проделанную в первом полугодии 2021 года в соответствии с утвержденным решением № 638-Л от 23 апреля 2020 года планом действий “Об утверждении Стратегии реформирования полиции Республики Армения и плана действий на 2020-2022 годы”, а также выявленные в процессе внедрения Патрульной полиции и Центра оперативного управления проблемы. Подробно был представлен процесс организации Патрульной службы, результаты контроля патрульной службы за оперативной обстановкой, фиксации административных правонарушений, выявления и предотвращения преступлений, а также проблем, зарегистрированных во время несения службы, по направлению которых были представлены разъяснения.

Было отмечено, что методические и практические занятия сотрудников патрульной службы продолжаются, что также внесет существенный вклад в повышение эффективности работы патрульных и развитие их профессиональных навыков.

Затем были затронуты вопросы расширения деятельности Центра оперативного управления и Патрульной службы. В частности, был представлен ход работ по их внедрению в Ширакской и Лорийской областях, процесс отбора патрульных и организации их обучения.

Подводя итоги обсуждения, премьер-министр поручил должностным лицам осуществить работы в установленные сроки в результате слаженной работы заинтересованных ведомств и представителей гражданского общества. Премьер-министр дал ряд конкретных поручений по решению поднятых проблем.