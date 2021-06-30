Предстоящие на 25 сентября мероприятия
17:46, Сентябрь 24, 2021
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09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 21:29 Сегодня ни один армянин не живет и не может жить на территориях, находящихся под контролем Азербайджана: Пашинян
- 21:21 Пашинян заявил в своей речи в ООН о готовности к конструктивному диалогу со странами региона
- 21:13 В своем выступлении в ООН премьер подчеркнул важность открытия региональных коммуникаций
- 21:07 С трибуны ООН Пашинян рассказал о шагах Азербайджана по нарушению мира в регионе
- 20:04 Глава МИД Армении на встрече с главой МККК поднял вопрос о немедленном освобождении армянских пленных
- 19:36 Министр обороны Армении и посол Великобритании обсудили вопросы региональной безопасности
- 19:23 Азербайджан систематически борется с армянскими культурными ценностями в Арцахе: защитник прав человека Арцаха
- 18:48 В Антикоррупционном комитете будет 30 вакансий: парламент принял законопроект
- 18:38 Национальное Собрание приняло проект по укрупнению общин
- 18:25 В Армении выпал первый снег
- 17:57 Намерены полностью реализовать процесс реформирования полиции: под председательством премьера состоялось совещание
- 17:54 Индийская компания согласовала производство собственной вакцины от COVID-19
- 17:46 Предстоящие на 25 сентября мероприятия
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- 17:27 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 24-09-21
- 17:26 Азиатские индексы - 24-09-21
- 17:04 У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,3
- 16:42 Армянская церковь калифорнийского города Ван Найс подверглась вандализму
- 16:39 Талибы выступили против присутствия иностранных войск в Афганистане
- 16:23 Премьер-министр Пашинян направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной кинооператора Левона Атоянца
- 16:19 Посол Федеративной Республики Нигерия в Армении вручил Армену Саргсяну верительные грамоты
- 16:10 Рустам Бадасян принял министра экономической и финансовой политики ЕЭК Руслана Бекетаева
- 15:58 ЗПЧ Армении представил бывшему послу США факты нарушения азербайджанцами прав жителей приграничья
- 15:55 Отношения Турции и США при Байдене ухудшились, заявил Эрдоган
- 15:38 Более 40 тыс. бюллетеней признано недействительными на выборах в 43 регионах РФ
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