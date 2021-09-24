Азербайджан передал армянской стороне останки одного военнослужащего

В Шуши азербайджанская сторона 23 сентября передала армянской стороне останки одного военнослужащего, погибшего в ходе боевых действий. Его личность будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Республики Арцах.

В общей сложности, после прекращения боевых действий с территорий, находящихся под контролем Азербайджана, были обнаружены или переданы армянской стороне 1670 тел.