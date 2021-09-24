У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,3

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 11:52 по времени UTC (14:52 мск).

Эпицентр располагался в 182 километрах к северо-западу от населенного пункта Адак, расположенного на Алеутских островах. Очаг землетрясения залегал на глубине 39,6 километра. Изначально сообщалось о землетрясении магнитудой 6,3. Позднее магнитуда была понижена,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости․

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.