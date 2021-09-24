Талибы выступили против присутствия иностранных войск в Афганистане

Новые власти Афганистана категорически против присутствия иностранных вооруженных сил на территории страны, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра культуры и информации временного правительства Забиулла Муджахид.

"Мы можем взаимодействовать с миром, американцами и другими, но мы не позволим использовать нашу землю для агрессии против других государств. Поэтому мы не позволим иностранным военным находиться на территории Афганистана", — сказал он.

По словам собеседника агентства, пока талибы в борьбе с террористами справляются своими силами,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В конце лета боевики "Талибана"* провели стремительное наступление на позиции правительственных сил и взяли под контроль все регионы страны. Параллельно войска выводили США. В ночь на 31 августа американские военные покинули аэропорт Кабула, положил конец почти 20-летнему военному присутствию.

Талибы сформировали временное правительство, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший пост министра иностранных дел во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.