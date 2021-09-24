 Армянская церковь калифорнийского города Ван Найс подверглась вандализму

Церковь Святого Петра калифорнийского города Ван Найс (США), в четверг подверглась акту вандализма.

Как сообщает «Арменпресс», злоумышленник разбил 8 витражей церкви.

Иерей Шнорх Демирчян, священник церкви Святого Петра, сообщил СМИ, что камеры видеонаблюдения показали, что нападение было совершено в четверг, в 1:30. Нападавший был в черной одежде, шляпе, держал сумку. Витражи окон, выходящих на улицу Шерман-Уэй, были разбиты бейсбольной битой.

Отец Демирчян проинформировал о вандализме Церковный совет и полицейское управление Лос-Анджелеса, где заверили, что инцидент будет расследован. По словам отца Демирчяна, полиция охарактеризовала происшествие как «вандализм».