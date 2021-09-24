Посол Федеративной Республики Нигерия в Армении вручил Армену Саргсяну верительные грамоты

24 сентября чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Нигерия в Республике Армения Якубу Сантураки Сулейман (резиденция в Тегеране) вручил президенту Армену Саргсяну верительные грамоты. Как передает «Арменпресс», Управление по связям с общественностью Аппарата президента сообщает, что Армен Саргсян поздравил посла со вступлением на должность и выразил уверенность, что он внесет свой вклад в развитие двусторонних отношений. Президент отметил, что Институт президента готов поддержать усилия и инициативы, направленные на углубление сотрудничества.

Якубу Сантураки Сулейман отметил, что его страна заинтересована в расширении связей с Арменией и развитии сотрудничества в различных сферах.

В ходе встречи президент и посол говорили о перспективах углубления торгово-экономических связей и развития сотрудничества между двумя странами. Была подчеркнута важность активизации деловых контактов. В частности, были выделены области высоких технологий, включая искусственный интеллект, биотехнологии, инфраструктуру, сельское хозяйство, производство продуктов питания, безопасность, а также сотрудничество в области образования.