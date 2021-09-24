Годы независимости в объективе «Арменпресс»: В НС демонстрируются старые и новые фотографии

Фотографии, сделанные фотокорреспондентами информационного агентства «Арменпресс» за 30 лет независимости, были показаны в Национальном собрании Армении.

Как сообщает «Арменпресс», совместная выставка Национального собрания и Государственного информационного агентства получила название «Дорога к демократии».

Фото: Айка Манукяна

«Подборка фотографий очень символична - 15 архивных фотографий и 15 современных. Мы постарались обратить внимание на символы независимости, непрерывность независимости на пути Армении к демократическому государству, к государству, принципы которого определены как Декларацией независимости, так и нашей Конституцией», - рассказал Арам Ананян, директор информационного агентства.

Арам Ананян поблагодарил всех репортеров, журналистов и фотографов информационного агентства, которые годами собирали уникальный архив, посредством которого восстанавливаются последние десятилетия современной истории Армении.

«Когда мы открывали выставку, мы увидели, что многие люди, которых мы знаем по Национальному собранию 8-го созыва, были в состав Верховного Совета 1-го созыва. Я думаю, что эта выставка содержит и интересный посыл нашей истории», - сказал Арам Ананян.

Фотографии были собраны для выставки и представлены в очень сжатые сроки. Директор «Арменпресс» выразил особую благодарность коллегам из Национального собрания.

Депутат фракции «Гражданский договор» Национального собрания, председатель постоянной комиссии по внешним связям Эдуард Агаджанян поблагодарил коллективы агентства и Национального собрания за организацию выставки.

«Мы должны констатировать, что демократия в Армении в разные периоды всегда подвергалась различным испытаниям. В начальный период после обретения Арменией независимости, несмотря на различные серьезные социальные проблемы, такие как продолжающаяся война, Армения имела репутацию островка демократии в регионе. Однако, к сожалению, из-за различных событий, произошедших позже, мы отклонились от этого направления», - сказал Агаджанян.

Он выделил два конкретных события, которые надолго увели Армению с этого направления: президентские выборы 1996 года и преступление 27 октября 1999 года.

«Трудно недооценить значение оппозиционного движения в контексте реализации бархатной революции 2018 года в будущем. Я считаю, что бархатная революция 2018 года стала кульминацией всех этих процессов», - сказал он.

По словам Агаджаняна, после революции 2018 года демократия как таковая подверглась различным испытаниям. В этом контексте он упомянул эпидемию, войну и другие проблемы.

Однако, по его словам, правительству Армении удалось наилучшим образом справиться с кризисами, не свернув с пути демократии.

«И я думаю, что, к счастью, в результате досрочных выборов 2021 года мы неукоснительно и окончательно констатировали, что Республика Армения и армянское общество гораздо глубже осознают эти ценности демократии, чем мы могли себе представить в 20 лет, предшествующих 2018 году», - заявил он.

Агаджанян подчеркнул, что и нынешнее правительство, и власти, которые будут сформированы в будущем, должны осознавать, что через такие испытания они постоянно будут проходить и, параллельно с управлением рисками, никогда не отвлекаться от демократического пути.

На экспозиции была представлена и «Машина времени» - газета 1991 года, с помощью которой можно было переместиться в то время. Был показан фильм, снятый «Арменпресс» «Глаза независимости» о работе стоящих за камерой фотокорреспондентов «Арменпресс» в период независимости.