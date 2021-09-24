Ален Симонян высоко оценил взвешенную внешнюю политику ОАЭ на региональном и международном уровнях

24 сентября спикер Национального собрания Армении Ален Симонян принял временного поверенного в делах посольства Объединенных Арабских Эмиратов Ахлам Рашид Ахмад Аль Абд Аль Салами.

Как сообщает «Арменпресс», в ходе встречи председатель НС отметил, что Армения придает большое значение развитию отношений с арабскими странами Персидского залива. Он высоко оценил сбалансированную внешнюю политику ОАЭ на региональном и международном уровнях.

Обратившись к необходимости развития сотрудничества в рамках парламентской дипломатии, глава законодательного органа подчеркнул, что НС продолжит прилагать усилия для активизации двусторонних отношений. Он также сообщил, что в ближайшее время будет сформирована межпарламентская группа дружбы с ОАЭ, добавив, что ожидается формирование аналогичной группы со стороны ОАЭ.

Временный поверенный в делах ОАЭ также подчеркнула важность сотрудничества с Арменией в различных форматах. Считая сотрудничество парламентов векторным, она подчеркнула важность реализации совместных проектов.

В завершение встречи стороны обменялись мнениями об участии Армении в предстоящей всемирной выставке «Дубай ЭКСПО-2020».