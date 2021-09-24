Венгрия не смогла бы провести наиболее успешную в Евросоюзе кампанию по вакцинации от коронавируса, если бы не поставки российского препарата "Спутник V". Как передает Арменпресс, об этом заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Петер Сийярто.

По его словам, своевременные поставки вакцины во многом помогли Венгрии "провести наиболее быструю и наиболее успешную кампанию по вакцинации в Евросоюзе весной".

"Я бы сказал, что без "Спутника" это было бы невозможным", — сказал Сийярто.

Глава дипломатии подчеркнул, что российский препарат хорошо себя показал в предотвращении распространения инфекции.

""Спутник" показал себя очень хорошо, особенно если вы посмотрите на числа случаев заражения после вакцинации, уровень защиты. "Спутник" работает очень хорошо", — пояснил он.

Ранее, продолжил Сийярто, в стране регистрировали по 200 смертей ежедневно из-за COVID-19, а ограничения в экономики приносили потери по 30 миллионов евро каждый день.

"Сейчас около 68 процентов венгерцев полностью вакцинированы. У нас есть опыт, и у нас хороший опыт", — заключил министр.