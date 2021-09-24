Арарат Мирзоян и Айман Сафади обсудили вопросы углубления армяно-иорданских отношений

23 сентября министр иностранных дел Арарат Мирзоян, находящийся в Нью-Йорке для участия в работе76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, встретился с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Иорданского Хашимитского Королевства Айманом Сафади.

«Министры иностранных дел дали высокую оценку нынешнему уровню политического диалога между двумя странами и реализации договоренностей, достигнутых с высшим руководством Республики Армения во время визита Короля Иордании Абдаллы II в Армению в феврале 2010 года. Собеседники обсудили вопросы, связанные с дальнейшим углублением армяно-иорданских многопрофильных отношений», - передает «Арменпресс» со ссылкой на МИД РА.

Стороны обменялись мнениями о развитии событий на Ближнем Востоке и Южном Кавказе, а также по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Арарат Мирзоян ознакомил своего собеседника с ситуацией, создавшейся в результате провокационных действий Вооруженных сил Азербайджана на суверенной территории Армении, с проблемами возвращения армянских военнопленных и гражданских заложников, содержащихся в Азербайджане. В контексте урегулирования нагорно-карабахского конфликта Арарат Мирзоян подчеркнул необходимость возобновления мирного процесса под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.