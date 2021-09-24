Глава МИД Турции в Нью-Йорке встретился с Жозефом Борелем
14:06, 24 Сентябрь, 2021
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Нью-Йорке встретился с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-председателем Европейской комиссии Жозефом Борелем.
Как передает «Арменпресс», об этом Чавушоглу написал в своем аккаунте в Twitter.
Чавушоглу, представляя содержание встречи, отметил, что он обсудил с Борелем вопросы, касающиеся отношений Турция-ЕС, Афганистана, Восточного Средиземноморья, а также региональной стабильности.
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