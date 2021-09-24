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Глава МИД Турции в Нью-Йорке встретился с Жозефом Борелем

Глава МИД Турции в Нью-Йорке встретился с Жозефом Борелем

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Нью-Йорке встретился с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-председателем Европейской комиссии Жозефом Борелем.

Как передает «Арменпресс», об этом Чавушоглу написал в своем аккаунте в Twitter.

Чавушоглу, представляя содержание встречи, отметил, что он обсудил с Борелем вопросы, касающиеся отношений Турция-ЕС, Афганистана, Восточного Средиземноморья, а также региональной стабильности.


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