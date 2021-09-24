Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 230,5 млн

Число зарегистрированных случаев заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы составляет 230 567 044, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

С начала распространения вируса в результате заражения COVID-19 умерли 4 728 496 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявили 42 669 114 инфицированных COVID-19, число скончавшихся с начала эпидемии выросло до 684 311.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 33 594 803. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 446 399 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 308 178 заболевших. Скончались 592 964 человека.

За время пандемии в мире было распределено более 6 млрд доз – 6 021 679 702 – вакцины против коронавируса.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 608,5. В США на 1 млн жителей скончались 2 109 человек, в Индии - 320, в Бразилии - 2 766.