Вице-спикер Национального собрания, депутат фракции «Айастан» Ишхан Сагателян заявил о возобновлении оппозицией уличной борьбы.

«Лишь парламентской деятельностью нам не удается нейтрализовать вызовы и угрозы, с которыми сталкивается наша страна. 26 сентября мы организуем шествие, после чего вы станете свидетелями множества акций и действий», - как сообщает «Арменпресс», сказал Сагателян на брифинге с журналистами.

Депутат сообщил, что с октября депутаты фракции «Айастан» возобновят и визиты в регионы.

«С 27 сентября по 9 ноября запланировано много мероприятий», - добавил Сагателян.