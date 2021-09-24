Главы МИД Армении и Ирана обсудили возможности расширения сотрудничества в сфере энергетики

23 сентября министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, принимающий участие в работе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в Нью-Йорке встретился со своим иранским коллегой Хоссейном Амир Абдоллахианом. Как передает «Арменпресс», Департамент СМИ и общественной дипломатии сообщает, что главы МИД двух стран выразили удовлетворение высоким уровнем многовековых армяно-иранских дружественных отношений и периодичностью контактов на высших уровнях.

Собеседники обсудили проблемы транспортного транзита из Ирана в Армению и пути их преодоления. Арарат Мирзоян проинформировал своегу коллегу о ситуации участке дороги Горис-Капан и процессе строительства альтернативной дороги, а также о работах на трассе «Север-Юг».

Стороны коснулись возможностей дальнейшего углубления армяно-иранского сотрудничества в энергетической сфере.

Обсуждались также вопросы, касающиеся мира и стабильности в регионе. Министр иностранных дел РА подчеркнул, что провокационные действия Азербайджана против суверенной территории Армении подрывают усилия, направленные на устойчивую безопасность и развитие в регионе, добавив, что он высоко ценит позицию Ирана в отношении территориальной целостности Армении.