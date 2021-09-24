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Министр обороны принял руководителя делегации Международного комитета Красного Креста в Армении

Министр обороны принял руководителя делегации Международного комитета Красного Креста в Армении

24 сентября министр обороны Армении Аршак Карапетян принял главу делегации Международного комитета Красного Креста в Армении г-на Тьерри Рибо. Как передает «Арменпресс», Управление информации и связей с общественностью Министерства обороны РА сообщает, что, поздравив Аршака Карапетяна с назначением на ответственную должность, Тьерри Рибо высоко оценил плодотворное сотрудничество между двумя структурами, выразив надежду, что в будущем совместные программы достигнут более высокого уровня.

В ходе встречи стороны отметили необходимость скорейшего возвращения пленнных, также были обсуждены вопросы, касающиеся выяснения судеб без вести пропавших.

Стороны выразили готовность продолжить реализацию мероприятий по повышению осведомленности о международном гуманитарном праве в Вооруженных силах РА и учебных программ в этой сфере.


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