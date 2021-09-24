В Испании прокомментировали задержание Пучдемона

Испанское правительство будет уважать решение итальянских властей и судов в отношении бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, задержанного на Сардинии. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в кабинете министров Испании.

"Задержание господина Пучдемона соответствует юридической процедуре, которая применяется в отношении любого гражданина Европейского союза, который должен отвечать за свои действия перед судами. Испанское правительство выражает уважение решениям итальянских властей и судов, как всегда это делало в отношении испанских и европейских судов, которые издавали резолюции в юридических процедурах, которые касаются Пучдемона", - заявили в испанском правительстве.

"Следовательно, Пучдемон должен пройти юридические процедуры, как и любой другой гражданин", - добавили в кабмине.

В четверг бывший глава правительства Каталонии Карлос Пучдемон был задержан в аэропорту сардинского города Альгеро, подтвердили РИА Новости в пограничной полиции аэропорта. Пучдемон скрывался от испанского правосудия с 2017 года, когда он уехал из Испании после проведения незаконного референдума о независимости и ее провозглашения региональным парламентом.