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 Вопрос статуса Нагорного Карабаха необходимо обсуждать в рамках МГ ОБСЕ: Армен Григорян

 Вопрос статуса Нагорного Карабаха необходимо обсуждать в рамках МГ ОБСЕ: Армен Григорян

Единственная возможная платформа урегулирования нагорно-карабахского конфликта - Минская группа ОБСЕ. Как сообщает «Арменпресс», это заявление секретарь Совета безопасности Армен Григорян сделал в беседе с журналистами после заседания правительства.

«Было заявление всех сопредседателей о необходимости возобновления переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ. И в рамках Минской группы ОБСЕ следует обсудить один важный вопрос – вопрос статуса. Нагорно-карабахский конфликт не урегулирован, он ждет своего разрешения. Мы видим это решение в рамках Минской группы ОБСЕ, думаем, что обсудим статус в рамках Минской группы ОБСЕ. Заявления Азербайджана непонятны», - подчеркнул Армен Григорян.


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