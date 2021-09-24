 Вопрос статуса Нагорного Карабаха необходимо обсуждать в рамках МГ ОБСЕ: Армен Григорян

Единственная возможная платформа урегулирования нагорно-карабахского конфликта - Минская группа ОБСЕ. Как сообщает «Арменпресс», это заявление секретарь Совета безопасности Армен Григорян сделал в беседе с журналистами после заседания правительства.

«Было заявление всех сопредседателей о необходимости возобновления переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ. И в рамках Минской группы ОБСЕ следует обсудить один важный вопрос – вопрос статуса. Нагорно-карабахский конфликт не урегулирован, он ждет своего разрешения. Мы видим это решение в рамках Минской группы ОБСЕ, думаем, что обсудим статус в рамках Минской группы ОБСЕ. Заявления Азербайджана непонятны», - подчеркнул Армен Григорян.