МИД Йемена призвал ООН блокировать финансовую сеть хуситов

ООН должна блокировать финансовую сеть повстанцев-хуситов, индивидуальные санкции не работают. Как передает Арменпресс, об этом заявил глава МИД Йемена Ахмед Авад бен Мубарак РИА Новости.

"Санкции уже есть. Я думаю, их следует использовать более разумно. Я имею в виду, что необходимо вводить санкции против их финансовых сетей, а не против отдельных людей", - сказал министр.

Дипломат также заявил, что ООН и международное сообщество должно оказывать более активное давление, чтобы принудить хуситов к прекращению огня. По его словам, Совбеза ООН должен задействовать для этого все имеющиеся в его распоряжении инструменты.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.