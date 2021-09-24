В Арцахе будет объявлена минута молчания

Решением государственной комиссии Республики Арцах 27 сентября в 11:00 на всей территории республики будет объявлена минута молчания в память о жертвах 44-дневной войны, развязанной Азербайджаном против Республики Арцах в 2020 году. Об этом «Арменпресс» сообщили в Главном информационном управлении Аппарата президента Республики Арцах.

В этот же день в 10:30 Арцахская епархия Армянской Апостольской церкви во всех действующих церквях Республики Арцах отслужит заупокойную мессу за героев, погибших при защите Отечества.