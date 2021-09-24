В КНДР назвали условия для диалога с Сеулом

КНДР готова к диалогу с Сеулом, если Южная Корея не будет проявлять враждебность, говорится в опубликованном северокорейским Центральным телеграфным агентством (ЦТАК) заявлении заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон и сестры лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы сколько угодно готовы попробовать конструктивно обсуждать перспективы восстановления и развития межкорейских отношений при постоянном тесном общении, если только Южная Корея не будет проявлять враждебность и не станет то и дело провоцировать нас, упорствуя и сохраняя двойные стандарты, оставит прошлое, в котором она придиралась ко всему и вся, и впредь будет обдумывать каждое свое слово и дело", - заявила Ким Ё Чжон.

По словам Ким Ё Чжон, для объявления об окончании войны, между обеими сторонами должно быть "гарантировано взаимоуважение", и для начала необходимо отказаться от предубеждений, "ужасающе враждебной политики, несправедливых двойных стандартов" в отношении другой стороны.