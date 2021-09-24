В Армении подтверждено 906 новых случаев заражения Covid-19, 627 заболевших вылечились

По состоянию на 11:00 24 сентября в Армении всего подтверждено 256 554 случая заражения COVID-19, 238 527 из которых вылечились, есть 5 216 летальных исходов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 11 612 пациентов. Всего проведено 1 676 198 тестов.

За последние сутки проведено 6 221 тестов. Подтверждены 906 новых случаев заражения Covid-19, 672 заболевших вылечились, есть 16 летальных исходов.

В предыдущий день зарегистрировано 2 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Общее количество таких случаев - 1 199.