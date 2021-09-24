В Арцахе подтверждены еще 4 случая заражения COVID-19

В Арцахе по состоянию на 11:00 24 сентября подтверждено 4 новых случая заражения COVID-19.

Как передает «Арменпресс» об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Арцаха.

За прошедший день проведено 54 теста. В 2021 г. в Арцахе проведено 12 911 тестов на COVID-19, из них 1 133 оказались с положительным результатом.

В Арцахе на данный момент стационарное лечение от коронавирусной болезни получают 17 пациентов, больные с легкими формами амбулаторное лечение получают в домашних условиях.