Полотна армянского художника XVII века, спустя 150 лет, возвращаются в Виндзорский замок

Посетители Виндзорского замка в Англии уже смогут увидеть две недавно отреставрированные картины армянского художника 17 века Маркоса.

Как сообщает «Арменпресс», картины впервые за 150 лет выставлены в королевской столовой Виндзорского замка. Последний раз они были там в 1870-х годах.

Маркос - неизвестный художник, и непонятно, как и когда его картины появились в Англии. Первые сведение и них относятся к 1688 году, они были в покоях Якова II в Виндзоре.

На картинах изображены представитель военного дворянства и незамужняя женщина из Новой Джуги - армянского района Исфагана. Они в одеждах из персидских роскошных шелковых тканей. В подобной одежде армяне Исфахана торговали по всему миру. На обоих портретах есть и европейские элементы, такие как венецианский кубок с вином, немецкие часы и голландские цветы, которые символизируют процветание.