В Национальном собрании Армении началось внеочередное заседание

Внеочередное заседание Национального собрания созвано по инициативе правительства.

Как сообщает «Арменпресс», в повестке заседания всего один вопрос: пакет законопроектов о внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения «Об административно-территориальном делении Республики Армения» и в Закон Республики Армения «О местном самоуправлении».

Этот проект предусматривает укрупнение общин.