В Национальном собрании Армении началось внеочередное заседание
11:00, 24 Сентябрь, 2021
Внеочередное заседание Национального собрания созвано по инициативе правительства.
Как сообщает «Арменпресс», в повестке заседания всего один вопрос: пакет законопроектов о внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения «Об административно-территориальном делении Республики Армения» и в Закон Республики Армения «О местном самоуправлении».
Этот проект предусматривает укрупнение общин.
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