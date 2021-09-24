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В Национальном собрании Армении началось внеочередное заседание

В Национальном собрании Армении началось внеочередное заседание

Внеочередное заседание Национального собрания созвано по инициативе правительства.

Как сообщает «Арменпресс», в повестке заседания всего один вопрос: пакет законопроектов о внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения «Об административно-территориальном делении Республики Армения» и в Закон Республики Армения «О местном самоуправлении».

Этот проект предусматривает укрупнение  общин.


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