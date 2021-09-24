Талибы хотят развивать отношения с другими странами, заявили в Кабуле

Новое правительство Афганистана в случае утверждения собственного представителя в ООН намерено в первую очередь развивать и укреплять отношения с другими государствами. Как передает Арменпресс, об этом заявил в интервью РИА Новости заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид.

"Если мой брат Сухейль (Шахин) будет утвержден в ООН в качестве нашего представителя, очевидно, предпримет усилия для укрепления отношений с другими государствами, включая ЕС и США, а также с мусульманскими странами ради крепких отношений и их долгосрочности. Это и будет первостепенными задачами, даст бог, после нашего назначения в ООН", - сказал Муджахид.

В начале августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.

На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.