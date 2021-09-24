Никол Пашинян выступит на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян 24 сентября с видеообращением выступит на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.
Как передает «Арменпресс», это отмечено в официальной повестке дня 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
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