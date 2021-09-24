Время в Ереване: 11:07:36,   24 Сентябрь

Никол Пашинян выступит на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Никол Пашинян выступит на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян 24 сентября с видеообращением выступит на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

Как передает «Арменпресс», это отмечено в официальной повестке дня 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]