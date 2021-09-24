Никол Пашинян выступит на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян 24 сентября с видеообращением выступит на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

Как передает «Арменпресс», это отмечено в официальной повестке дня 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.