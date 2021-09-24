Арарат Мирзоян встретился с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди

23 сентября министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян, находящийся в Нью-Йорке для участия в работе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, встретился с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Как передает «Арменпресс», Департамент СМИ и общественной дипломатии МИД РА сообщает, что Арарат Мирзоян обратил внимание своего собеседника на ситуацию, создавшуюся в результате азербайджано-турецкой агрессии против Арцаха и на гуманитарные проблемы. Он, в частности, подчеркнул необходимость создания условий для перемещенных арцахских армян, чтобы они могли вернуться на свою родину.

Глава МИД РА также подчеркнул важность выполнения международными организациями гуманитарной миссии в Арцахе, посчитав недопустимой политизацию этого вопроса со стороны Азербайджана и создание искусственных препятствий.