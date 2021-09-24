Франция и РФ выразили готовность продолжать работу по стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан на встрече в рамках Генеральной Ассамблеи ООН обсудили и вопрос нагорно-карабахского конфликта. «Арменпресс» передает это со ссылкой на сообщение МИД России.

«Стороны выразили общую готовность продолжать работу по стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе, прежде всего на уровне Минской группы ОБСЕ», - говорится в сообщении МИД РФ.

В ходе встречи в Нью-Йорке министры иностранных дел обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. В частности, они коснулись ситуации в Афганистане и в Ливии.