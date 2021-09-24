В НИУО МО состоялась конференция «Проблемы государственного управления РА в современных условиях»

23 сентября Центр стратегического лидерства и управленческих исследований Национального исследовательского университета обороны Министерства обороны Республики Армения организовал конференцию «Проблемы государственного управления РА в современных условиях», посвященную 30-летию Независимости Республики Армения. Как передает «Арменпресс», Управление информации и по связям с общественностью Министерства обороны РА сообщает, что в работе конференции участвовали приглашенные специалисты из различных научных и учебных заведений, а также руководители, профессорско-преподавательский состав и курсанты образовательной программы ведомственной академической переподготовки «Военная безопасность государства».

В ходе конференции были продуктивные профессиональные обсуждения, на многочисленные вопросы участников спикеры давали содержательные ответы.